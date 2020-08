Gomez: “L’Atalanta mi ha cambiato la vita, ho imparato molto grazie a Gasperini” (Di domenica 9 agosto 2020) Alejandro “Papu” Gomez dopo una stagione brillante con la maglia dell’Atalanta, è stato intervistato dal portale argentino Enganche: “Trequartista? È fantastico giocare in questa posizione. Devo difendere, arretrare per cercare il pallone e poi ributtarmi dentro. Mi diverto perché sono molto in contatto con la palla. Abbiamo due esterni che aprono il gioco, quindi possiamo giocare con il 3-5-2 se sto in mezzo o 3-4-1-2 se sono più vicino agli attaccanti. Quando ho incontrato Gasperini giocavo attaccante a sinistra. Gasperini? Penso di aver imparato molto grazie all’allenatore. Se avessi avuto Gasperini a 24 o 25 anni, sarei cresciuto molto di più, avrei avuto altre opportunità e un altro percorso, ma quel giorno ne ... Leggi su alfredopedulla

