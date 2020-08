Elezioni in Toscana: Salvini contestato a Viareggio dal direttore del Pucciniano (candidato del Pd) (Di domenica 9 agosto 2020) Contestazione del maestro Alberto Veronesi, direttore musicale del Festival Pucciniano di Torre del Lago di cui è stato presidente, e ora candidato col Pd alle regionali, prima che iniziasse il comizio tenuto da Matteo Salvini a Viareggio insieme alla candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, Susanna Ceccardi Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana Elezioni Toscana sondaggio: numeri sorprendenti, ecco chi è in testa Affaritaliani.it Elezioni in Toscana: Salvini contestato a Viareggio dal direttore del Pucciniano (candidato del Pd)

VIAREGGIO (LUCCA) – Contestazione all’intervento di Salvini con Susanna Ceccardi a Viareggio. «Vergogna, non si scherza con l’antifascismo e noi siamo una città civile». E’ quanto ha gridato oggi, 9 a ...

Elezioni regionali, la Lega sceglie Giovanni Galli come capolista a Firenze

C’è anche Giovanni Galli, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e del Milan, tra i candidati della Lega alle regionali in Toscana. I candidati sono stati presentati ieri sera a San Vincenzo in ...

