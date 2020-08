Dj morta in Sicilia, il padre: “L’hanno ammazzata, qualcuno forse avrebbe potuto aiutarla. Ora pensiamo a Gioele” (Di domenica 9 agosto 2020) Il cuore spezzato per la morte della figlia e l’ansia di ritrovare il nipote accompagnano Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj di 43 anni scomparsa nel Messinese insieme a Gioele Mondello, il figlio di 4 anni, e ritrovata cadavere. “L’hanno ammazzata. Mia figlia non si sarebbe mai fatta del male, era troppo affezionata a suo figlio, a mio nipote…”, dice l’uomo, residente a Torino, ora in partenza per la Sicilia. “Partiamo appena troviamo il biglietto”, dice in una intervista al quotidiano La Repubblica,. “Adesso – continua – bisogna pensare a Gioele…“. Del bambino, al momento, non ci sono tracce. E con il passare delle ore aumentano i dubbi e le preoccupazioni. “Mia figlia e’ morta e mio nipote pero’ non ... Leggi su meteoweb.eu

