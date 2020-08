Dj morta in Sicilia, ancora nessuna traccia di Gioele: le ipotesi al vaglio degli investigatori (Di domenica 9 agosto 2020) Cresce l’angoscia per il piccolo Gioele, 4 anni, dopo il ritrovamento del cadavere della madre, Viviana Parisi, 43 anni, ieri a un km e mezzo dall’autostrada Messina- Palermo. Le ricerche continuano senza sosta ma del bimbo scomparso con la madre il 3 agosto scorso non c’è alcuna traccia. Le ricerche continuano a tappeto nella zona del ritrovamento del cadavere. Si batte un’area di 500 ettari: forze dell’ordine e vigili del fuoco perlustrano la zona a valle a monte del pilone che regge i cavi elettrici sotto al quale e’ stata trovata la dj. Sono stati chiamati in azione anche i sommozzatori e la forestale e sono stati messi in campo anche i droni e i cani. “Fino ad oggi – spiegano i vigili del fuoco – abbiamo perlustrato piu’ di 500 ettari con l’ausilio dei cani e dei droni. ... Leggi su meteoweb.eu

