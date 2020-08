Decreto agosto, il fondo per le casalinghe? Vale solo 40 centesimi a testa (Di domenica 9 agosto 2020) La misura è prevista dal Decreto agosto per incrementare le opportunità culturali e l’inclusione sociale. Ma prevede, ad ora, solo 3 milioni di euro l’anno, per oltre 7 milioni di persone. E servirà anche un Decreto successivo per capire come utilizzarli Leggi su corriere

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Follia sulle casalinghe, propaganda sul Sud, pasticcio sui… - fattoquotidiano : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “L… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Con il solito “salva intese”, altri 8 giorni per riscriver… - TheItalianTimes : Svanito dal #DecretoAgosto il bonus consumi 20% ristoranti e bar che doveva allargarsi anche ad elettrodomestici e… - Simona_Buratti : RT @noitre32: Il giochetto di Conte: annuncia la proroga delle tasse ma nel decreto non c'è -