Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” (Di domenica 9 agosto 2020) “Camminiamo su una lama di rasoio”. E ancora: “L'Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell'autunno”. A lanciare l’allarme sul Coronavirus è Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute. L’esperto ha parlato a La Repubblica, invitando tutti a rispettare le misure di sicurezza (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, l’allarme tra i più giovani: decuplicati i contagiati Corriere della Sera Brescia, bracciali e ciondoli per distanziamento e semaforo al bar: il ritorno a scuola del Luzzago

Banchi distanziati, gel per le mani ma soprattutto braccialetti o ciondoli ‘antiassembramento': è questo il progetto per gli studenti dell'istituto Luzzago, scuola superiore paritaria di Brescia che g ...

Rientro in classe, il braccialetto vibra se l’alunno sta a meno d’un metro: il dispositivo piace a più d’una scuola

