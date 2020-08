Chi era Franca Valeri (Di domenica 9 agosto 2020) E’ nata a Milano il 31 luglio 1920. Franca Valeri ha scritto decenni della televisione e del teatro italiano, con personaggi caratteristici come la “Signorina Cesira”. Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri, è nata a Milano il 31 luglio 1920. Negli anni ’50 dopo aver maturato una passione per lo scrittore e poeta francese Paul Valery sceglie il nome Valeri. Gli esordi Approdata in teatro quasi per caso, dopo aver rivelato le sue doti satiriche nei salotti mondani e intellettuali milanesi, dove dà vita a personaggi ispirati al costume contemporaneo, fatto di frivolezze e ipocrisie, fedeli specchi di un ambiente borghese. I personaggi di Franca Valeri Cresce nella trasmissione radiofonica ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Chi era Maya, investita e uccisa a Napoli: l'amore per il calcio, la spensieratezza dei 15 anni L'HuffPost Chi crea il Leone d'oro, premio della Mostra del Cinema di Venezia? La storia di Cristiano Moschini

Cristiano Moschini è il titolare della Santi, una ditta veneziana specializzata nella realizzazione di trofei e medaglie. Con le sue mani realizza il premio più ambito della Mostra del Cinema incidend ...

Sarri esonerato dalla Juve: la mancata intesa con Ronaldo e la distanza del club lo hanno lasciato solo

Ci sono stati due momenti fondamentali nella cattiva storia di Sarri alla Juve. L’infortunio di Chiellini e il rapporto con Ronaldo. Chiellini ha eliminato la sicurezza della difesa lasciando un lungo ...

