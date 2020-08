Brasile, riparte il campionato nel caos: 10 calciatori positivi al Covid (Di domenica 9 agosto 2020) (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 09 AGO - 'Brasilerao' subito nel caos nel giorno della partenza del campionato 2020 del paese cinque volte campione del mondo. Leggi su tuttonapoli

jeanontwitt : Nel BRASILE di Bolsonaro riparte in piena pandemia il campionato di calcio, e lui dice 'Mai più stop al calcio'. Go… - CalcioArg : ?????? Il fútbol argentino ancora non riparte, mentre in Brasile si gioca. -> Con la #Libertadores che ricomincia (?)… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile riparte L’anguilla con la scossa più potente al mondo vive in Amazzonia

E’ stata battezzata “Electrophorus Voltai” in onore di Alessandro Volta: è capace di generare una scossa elettrica da 860 volt. Secondo gli studiosi dello Smithsonian National Museum of Natural Histor ...

Il nuovo Dpcm dell’8 agosto: ripartono crociere e terme, le norme su mascherine e calcetto

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella mattinata di sabato 8 agosto il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus. Le disposizioni, si legge nel provvedimento, «si a ...

E’ stata battezzata “Electrophorus Voltai” in onore di Alessandro Volta: è capace di generare una scossa elettrica da 860 volt. Secondo gli studiosi dello Smithsonian National Museum of Natural Histor ...Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella mattinata di sabato 8 agosto il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus. Le disposizioni, si legge nel provvedimento, «si a ...