Aborto: Polverini, ‘si intervenga anche a favore maternità e famiglia’ (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – ‘Sarebbe bello se ad ogni intervento legislativo o amministrativo sull’Aborto si accompagnasse un simmetrico intervento in favore della maternità e della famiglia, laicamente intesa. Purtroppo non è così e anche l’ultimo provvedimento, per ora solo annunciato via Twitter dal ministro Speranza, sulla pillola RU486, non fa eccezione; anzi, se possibile lo Stato con la ‘scusa’ di garantire un diritto (che per me deve restare tale) della donna a disporre del proprio corpo, in realtà si chiama fuori da qualsiasi responsabilità lasciandoci sole (in qualche caso disperate) di fronte alla scelta, in tutti i sensi, della vita: proseguire o meno una gravidanza inattesa, non ‘sostenibile’ o non voluta”. Lo scrive su Facebook ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Sarebbe bello se ad ogni intervento legislativo o amministrativo sull'aborto si accompagnasse un simmetrico intervento in favore della maternità e della famiglia, laicament ...

