100 anni di Franca Valeri, dagli esordi da attrice alla sua scomparsa – Il videoracconto (Di domenica 9 agosto 2020) Valeri non era il suo vero nome. L’attrice che il pubblico ha imparato a conoscere con le maschere della “Signorina Snob” e della “Sora Cecioni” si chiamava Alma Franca Maria Norsa ed è nata a Milano il 31 luglio del 1920. Solo dopo aveva deciso di farsi chiamare Valeri, appassionata dalle poesie del francese Paul Valéry. Il suo primo incontro con il pubblico avviene durante la trasmissione radiofonica Il Rosso e il Nero, durante la quale debutta con la sua “Signorina Snob”, quella giovane donna che metteva in luce tutte le ipocrisie della borghesia milanese. Un personaggio contrapposto a un’altra sua maschera, la “Sora Cecioni”, popolare romana sempre al telefono con «mammà». Dalla radio, ... Leggi su open.online

