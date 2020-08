Viviana Parisi, trovato corpo di donna a Caronia. "Cadavere irriconoscibile" (Di sabato 8 agosto 2020) Da 5 giorni non si sa nulla di Viviana Parisi e del piccolo Gioele , che lunedì 3 agosto sono saliti in auto per andare al centro commerciale e invece hanno preso l'autostrada verso il nulla. Oggi, ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - Corriere : ?? Trovato un cadavere irriconoscibile - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - boborobo88 : RT @fattoquotidiano: MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi' - clikservernet : Viviana Parisi e il cadavere di una donna ritrovato a Caronia -