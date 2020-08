Vanno in vacanza in Croazia e tornano positive al Covid-19: «Volevamo festeggiare la maturità» (Di sabato 8 agosto 2020) «Dopo tutto quello che abbiamo passato, Volevamo festeggiare la maturità: ho pensato che meritassimo questa vacanza. Con il senno di poi forse avrei rimandato il viaggio all’anno prossimo. Riconosco la troppa leggerezza, da oggi in poi indosserò sempre la mascherina». A parlare – come si legge sulle pagine de Il Fatto Quotidiano – è una ragazza 18enne ritornata in Italia dopo una settimana di vacanza in Croazia. Lei, insieme ad altre 7 persone, è risultata positiva al Covid-19. LEGGI ANCHE –> Il pasticcio alla caserma Serena: nessuno ha diviso sani e malati e ora ci sono 257 positivi al Covid-19 «La situazione sembrava così tranquilla, nessuno indossava la mascherina, né gli animatori ... Leggi su giornalettismo

