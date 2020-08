Ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha fatto la sua scelta per il dopo Sarri. Lo comunica il club con una nota. “Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus. 41 anni, nato a Flero in provincia di Brescia, Andrea Pirlo ha una carriera leggendaria da calciatore che lo ha portato a vincere tutto, dalla Champions League al Campionato del Mondo nel 2006. Nei suoi quattro anni alla guida del centrocampo della Juventus, Pirlo ha vinto altrettanti scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio. Come si era detto circa una settimana fa: da Maestro a Mister. Da oggi per il popolo juventino ... Leggi su ilnapolista

