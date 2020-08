Ternana, panchina a Cristiano Lucarelli: ufficiale (Di sabato 8 agosto 2020) TERNI - In casa della Ternana oggi inizia l'era Cristiano Lucarelli : l'ex attaccante, tra le altre, di Livorno e Lecce , in seguito tecnico proprio dei labronici e del Catania , si è legato ai ... Leggi su corrieredellosport

TERNI - In casa della Ternana oggi inizia l'era Cristiano Lucarelli: l'ex attaccante (tra le altre) di Livorno e Lecce, in seguito tecnico proprio dei labronici e del Catania, si è legato ai rossoverd ...

