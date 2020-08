Temptation Island, Alessia Marcuzzi bacchettata da Maria De Filippi: “No, così al falò no” (Di sabato 8 agosto 2020) Un mese e ricomincia Temptation Island. Ma con Alessia Marcuzzi al posto di Filippo Bisciglia, proprio come lo scorso anno ma con una differenza sostanziale: partecipano solo coppie solo Nip. La nuova edizione del reality che fino a un paio di settimane fa ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, debutterà in prima serata mercoledì 9 settembre su Canale 5. Anche questo è un prodotto di Maria De Filippi, che nella lunga intervista rilasciata al settimanale Gente ha confessato come, lo scorso anno, riuscì a convincere la conduttrice 47enne a cambiare registro nella sua conduzione, Ma Queen Mary, che ha anche parlato di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez sulle pagine del magazine, si è però ben guardata dal commentare il super gossip ... Leggi su caffeinamagazine

Maria De Filippi ha ammesso di aver voluto fortemente Antonella Elia a Temptation Island, aggiungendo un curioso retroscena sulla Marcuzzi. Maria De Filippi è uno dei pochi personaggi appartenenti al ...

Ora non ci sono più dubbi a Temptation Island. L'incendio di un paio di giorni fa, avvenuto nel villaggio dell'Is Morus Relais è stato doloso. Ma chi potrebbe avercela così tanto con la struttura? Il ...

Temptation Island: dopo l'incendio minacce al direttore