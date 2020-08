Scrive al padre dal campo di prigionia: la lettera arriva a destinazione 78 anni dopo (Di sabato 8 agosto 2020) Durante la Seconda guerra mondiale, per l’esattezza nel 1942, Giuseppe Cavalli si trova nel campo di prigionia in Sud Africa e decide di Scrive una lettera al padre Domenico. Una lettera che è arrivata ora a distanza di 78 anni grazie all’interessamento di un trentenne bresciano appassionato di antiquariato. Federico Bertuzzi, questo il nome del ragazzo, abita a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia. Quando ha trovato in vendita una lettera, anzi una corrispondenza di prigionieri di guerra indirizzata a una famiglia di Quinzano ha deciso di acquistarla. Ma non solo. Il giovane bresciano ha deciso anche di trovare la famiglia, non senza difficoltà dato che Cavalli è un nome comune in ... Leggi su tpi

rik_2406 : @treewitht In realtà fino a 20 anni fa ero ancora nello scroto di mio padre. Il punto è che c’è differenza tra: -ch… - Kit4Carson : Mi hanno sempre raggirato dicendomi che l'autismo ha bisogno di posti conosciuti. Bugia enorme. Ha nel sangue i mie… - Brontosaura : @LittleLadyTerry Vorrei un padre così. Ma anche una madre che mi scrive.. - robkerkira : @East_10 @ChampionsLeague Padre, perdonalo perché non Sa quello che scrive ... - rosatoeu : Scrive dal campo di prigionia al padre: la lettera arriva a destinazione 78 anni dopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Scrive padre Scrive dal campo di prigionia al padre: la lettera arriva a destinazione 78 anni dopo Leggo.it «Può incontrare le sue figlie». Ma la sentenza viene ignorata

A Giorgio, un papà di Milano, viene negata la possibilità di incontrare la sua piccola di dieci anni e la sorella maggiore di sedici benchè sia stato autorizzato dalla Corte di Cassazione.

Il significato e la traduzione di Jerusalema, con cui Master KG fa ballare il mondo

Il significato e la traduzione in italiano di Jerusalema, con cui Master KG fa ballare il mondo Si chiama "Jerusalema" e sta ottenendo un successo incredibile e probabilmente inaspettato la canzone sc ...

A Giorgio, un papà di Milano, viene negata la possibilità di incontrare la sua piccola di dieci anni e la sorella maggiore di sedici benchè sia stato autorizzato dalla Corte di Cassazione.Il significato e la traduzione in italiano di Jerusalema, con cui Master KG fa ballare il mondo Si chiama "Jerusalema" e sta ottenendo un successo incredibile e probabilmente inaspettato la canzone sc ...