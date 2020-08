Pillola del giorno senza ricovero: finalmente rispettate le donne (Di sabato 8 agosto 2020) Nessun ricovero obbligatorio per la donna che vuole utilizzare la Pillola del giorno dopo, il farmaco abortivo Ru486, allungamento del periodo di somministrazione che passa da sette a nove settimane. ... Leggi su globalist

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Per abortire con la pillola Ru486 non servirà più il ricovero. E' quanto indica il parere del Consiglio Superiore di Sanità al quale il ministro della Salute Roberto Speranz ...

“Sull’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica la nostra era una battaglia giusta. La Giunta Tesei chieda scusa e cambi subito la delibera della vergogna”. È quanto dichiarano i consiglieri ...

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Per abortire con la pillola Ru486 non servirà più il ricovero. E' quanto indica il parere del Consiglio Superiore di Sanità al quale il ministro della Salute Roberto Speranz ...“Sull’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica la nostra era una battaglia giusta. La Giunta Tesei chieda scusa e cambi subito la delibera della vergogna”. È quanto dichiarano i consiglieri ...