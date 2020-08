Pesca sostenibile non vuol dire meno dolorosa: ecco la brutale cattura dei pesce spada con l’arpione (Di sabato 8 agosto 2020) Trafitti, issati sulle barche con violenza, afferrati dagli occhi e dilaniati con un coltello per permettere l’estrazione degli uncini degli arpioni che sono conficcati nei loro corpi. Tutto mentre sono ancora coscienti. È questo il trattamento riservato ai pesci catturati con l’arpione, un attrezzo utilizzato per la Pesca del pesce spada con le tradizionali barche, dette anche “feluche”, tipiche della zona dello Stretto di Messina. Lo scorso agosto, un investigatore di Essere Animali è riuscito a imbarcarsi a bordo di una feluca, documentando con telecamere nascoste tutte le fasi della cattura di un pesce spada a largo di Scilla (Rc) e la sua lenta agonia. Il pesce spada è uno dei pesci ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Pesca sostenibile Pesca sostenibile non vuol dire meno dolorosa: ecco la brutale cattura dei pesce spada con l’arpione Il Fatto Quotidiano Il lago dell’Accesa più accessibile e sicuro: ecco l’inaugurazione dei nuovi interventi

L’installazione di diverse tipologie di pannelli informativi, la sistemazione dei percorsi segnalati per le passeggiate sia a piedi che in bicicletta, la sistemazione dei punti di accesso alle sponde ...

Rifiuti. Nuovi sistemi di raccolta e stoccaggio al Porto di Crotone

Il porto di Crotone sarà dotato di sistemi innovativi per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle attività della marineria crotonese, da raccogliere lungo le aree portuali e a bordo del ...

