Panchina Juventus, Agnelli criptico: “Faremo una serie di valutazioni” (Di sabato 8 agosto 2020) Panchina Juventus – La Juventus ieri sera non è riuscita a passare il turno in Champions:i bianconeri sono stati eliminati dal Lione di Garcia, decisiva per il club francese la rete dal dischetto di Depay. Adesso non si placano le voci sul futuro di Maurizio Sarri: il tecnico toscano è finito nell’occhio del ciclone specialmente dopo le dichiarazioni del presidente Agnelli nel post-partita. Panchina Juventus, Agnelli: “Faremo una serie di valutazioni” Ecco quanto dichiarato da Andrea Agnelli dopo la fine di Juventus -Lione: “Ci prenderemo qualche giorno di riflessione per capire come affrontare al meglio la nuova stagione con un rinnovato entusiasmo. Anche senza Sarri? Faremo ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Juve: da #Zidane a #Conte, via al casting per la panchina. #Sarri ha il destino segnato: solo i tempi ristretti ve… - DilectisG : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - yutomanga : RT @Sport_Mediaset: #Juve: da #Zidane a #Conte, via al casting per la panchina. #Sarri ha il destino segnato: solo i tempi ristretti verso… - alexale71 : RT @juventusfans: Juventus, monte ingaggi tra i più alti al mondo, dalla panchina fa entrare Olivieri in un ottavo di Champions di ritorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juventus Panchina Juve: spunta l'allenatore che sogna Agnelli, è il suo desiderio top secret Calciomercato.com "It's a shame!!": la frase di Sarri che rivela tutta la rabbia Juventus

Maurizio Sarri si è seduto, molto probabilmente, per l'ultima volta sulla panchina della Juventus ma durante il match contro il Lione si è notato tutto il nervosismo dell'ex allenatore del Napoli. Il ...

Pochettino, Inzaghi e Paulo Sousa per il dopo-Sarri: il futuro Juve è cominciato

TORINO - Non mancherà molto alla definizione del destino di Maurizio Sarri, ma intanto è già cominciato il toto panchina in vista della prossima stagione. Che, come ha osservato Agnelli, "comincerà tr ...

Maurizio Sarri si è seduto, molto probabilmente, per l'ultima volta sulla panchina della Juventus ma durante il match contro il Lione si è notato tutto il nervosismo dell'ex allenatore del Napoli. Il ...TORINO - Non mancherà molto alla definizione del destino di Maurizio Sarri, ma intanto è già cominciato il toto panchina in vista della prossima stagione. Che, come ha osservato Agnelli, "comincerà tr ...