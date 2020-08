«Migranti nudi davanti mia figlia di 12 anni». La rabbia dell’imprenditrice di Lampedusa (Di sabato 8 agosto 2020) L’hanno ridicolizzata i soliti buonisti, irrisa per le sue disavventure alle prese da anni con i Migranti di Lampedusa. Solo perché la sua esperienza e i suoi racconti non sono in linea con la narrazione ufficiale e di comodo. Lei è Rosy Matina, imprenditrice di saltata agli onori delle cronache suo malgrado. “Hanno mangiato i miei quattro cani” è la frase che ha fatto tanto divertire gli opinionisti Tv, sempre pronti a difendere gli immigrati e a sottovalutare la realtà. A causa delle palate di fango che l’informazione mainstream le ha riservato, ora i Migranti che confinano con il suo podere la irridono. Lampedusa, il racconto: “Sono usciti in 12 da dietro un albero” Lei è fuori di sé. Mettetevi nei suoi ... Leggi su secoloditalia

