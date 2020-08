Mertens a Sky: "Abbiamo creato, ma è mancato il gol. Così faremo bene! Callejon? Mi mancherà..." (Di sabato 8 agosto 2020) Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta in Champions League con il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "I primi 10 minuti Abbiamo fatto bene, poi Abbiamo un po' regalato la partita. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Mertens a Sky: 'E' mancato il gol, ma così l'anno prossimo faremo meglio! Callejon? Mi mancherà...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Il Napoli ha fatto una buona partita, peccato per Mertens, la differenza l'ha fatta la prestanza fisica… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Il Napoli ha fatto una buona partita, peccato per Mertens, la differenza l'ha fatta la prestanza fisica… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Il Napoli ha fatto una buona partita, peccato per Mertens, la differenza l'ha fatta la prestanza fisica… - napolimagazine : SKY - Capello: 'Il Napoli ha fatto una buona partita, peccato per Mertens, la differenza l'ha fatta la prestanza fi… -