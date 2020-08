Maverick Vinales rivela: “sono infortunato” (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo Alex Rins, Cal Crutchlow, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, anche Maverick Vinales è infortunato. Lo rivela lo stesso pilota catalano, il quale ha rivelato in un’intervista di aver riportato una leggera lesione nel corso di un allenamento. La lesione riguarderebbe la spalla destra, sulla quale tra l’altro è caduto ieri nella FP1 (qui per rileggere la cronaca). In ogni caso, Vinales ha detto che non si fermerà, e disputerà regolarmente il GP di Brno. Maverick Vinales è infortunato La storia è venuta fuori durante le interviste prima delle FP3. Vinales ha parlato della scivolata nella prima sessione, causata secondo lui per un avvallamento. Il pilota ha battuto leggermente sulla spalla ... Leggi su sport.periodicodaily

