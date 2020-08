Marcinelle, Vassiliadis (Ugl): “Ricordare quella tragedia è un dovere. C’è ancora tanto da fare per sicurezza sul lavoro” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ricordare la tragedia avvenuta a Marcinelle è un dovere, non solo nel rispetto dei minatori che in quella circostanza persero la vita ma, in nome di tutti quei lavoratori che ancora oggi rischiano o muoiono sul posto di lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza, quindi, c’è ancora tanta strada da percorrere e, purtroppo, è tutta in salita”. Così Costantino Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino, nel giorno dell’anniversario dell’incendio che, l’8 agosto del 1956, divampo’ all’interno della miniera di carbone a Bois du Cazier, in Belgio. A perdere la vita furono circa 262 lavoratori di cui la ... Leggi su anteprima24

