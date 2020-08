Lockdown? Segregati in casa da Conte: il premier ha mentito pure al Parlamento (Di sabato 8 agosto 2020) La situazione era già grave anche prima della desecretazione parziale dei documenti del Comitato tecnico scientifico, visto che il governo aveva limitato molte libertà costituzionali sulla base di atti amministrativi del presidente del consiglio sanati solo ex post da decreti legge passati dal Parlamento. La riforma dei servizi segreti inserita di soppiatto nel decreto di proroga dello stato d'emergenza sembrava poi aver raggiunto il culmine della spregiudicatezza di un governo che può contare su una maggioranza parlamentare ma che è, fin dalla sua costituzione, minoranza nel Paese. Al peggio però non c'è mai fine, e lo si è scoperto ieri, quando Conte – dopo una strenua resistenza - ha deciso di desecretare i documenti del Cts non di propria volontà, ma per l'intervento del Copasir e per la ... Leggi su iltempo

Graziel69066979 : RT @PieraBelfanti: La destra sospinta dai suoi giornali dice che siamo stati segregati, molti tra gli industriali che si poteva fare a meno… - mariasole813 : RT @PieraBelfanti: La destra sospinta dai suoi giornali dice che siamo stati segregati, molti tra gli industriali che si poteva fare a meno… - Fusillide : RT @PieraBelfanti: La destra sospinta dai suoi giornali dice che siamo stati segregati, molti tra gli industriali che si poteva fare a meno… - raveragiuliano : RT @PieraBelfanti: La destra sospinta dai suoi giornali dice che siamo stati segregati, molti tra gli industriali che si poteva fare a meno… - MariaStellabra : RT @PieraBelfanti: La destra sospinta dai suoi giornali dice che siamo stati segregati, molti tra gli industriali che si poteva fare a meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Segregati Lockdown obbligato, donna salvata dalla polizia IL GIORNO Conte ha mentito pure al Parlamento, altro che Cts: il premier ha segregato in casa gli italiani

Quei documenti hanno dimostrato che il lockdown totale non era stato deciso dai tecnici, che avevano dato indicazione del tutto diversa, limitandosi a suggerire le zone rosse solo nelle regioni del ...

Lockdown obbligato, donna salvata dalla polizia

Violento, malvagio al punto di scegliere di segregare in casa la compagna, ormai abituato a tenerla sotto scacco “grazie” al lockdown. Per questa ragione un uomo di 43 anni, tunisino, è stato ...

Quei documenti hanno dimostrato che il lockdown totale non era stato deciso dai tecnici, che avevano dato indicazione del tutto diversa, limitandosi a suggerire le zone rosse solo nelle regioni del ...Violento, malvagio al punto di scegliere di segregare in casa la compagna, ormai abituato a tenerla sotto scacco “grazie” al lockdown. Per questa ragione un uomo di 43 anni, tunisino, è stato ...