L’Italia chiede il fondo Sure all’Europa (Di sabato 8 agosto 2020) All’indomani del varo «salvo intese tecniche» del dl Agosto, che prolungherà il blocco dei licenziamenti e dunque le casse integrazione, i ministri dell’Economia e del Lavoro, Gualtieri e Catalfo, chiedono alla commissione europea l’attivazione del fondo europeo Sure. Nella lettera, indirizzata a quattro commissari europei tra cui il vicepresidente Dombroviskis e il commissario all’Economia Gentiloni, l’Italia chiede l’accesso a 28.492 milioni di euro dei 100 milioni complessivi di cui dovrebbe disporre il fondo. Le tabelle accluse dettagliano le spese sin … Continua L'articolo L’Italia chiede il fondo Sure all’Europa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

