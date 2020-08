Linetty verso l’addio alla Sampdoria: il rinnovo non arriva (Di sabato 8 agosto 2020) Linetty verso l’addio alla Sampdoria: il rinnovo non arriva. È giallo sulla proposta di adeguamento contrattuale. Torino pronto all’offerta Karol Linetty, soldato insostituibile nello scacchiere della Sampdoria targata Claudio Ranieri, non sembra destinato a rinnovare. Il centrocampista vuole restare alla Sampdoria: l’ambiente gli piace, la città pure, non sente l’esigenza di cambiare squadra e dopo i buoni anni in blucerchiato aspetta solo un adeguato riconoscimento economico. Adeguamento contrattuale che stenta ad arrivare. Un giallo ruota attorno alla proposta che la Sampdoria avrebbe fatto a ... Leggi su calcionews24

Linetty verso l’addio alla Sampdoria: il rinnovo non arriva. È giallo sulla proposta di adeguamento contrattuale. Il Torino è pronto ad offrire Karol Linetty, soldato insostituibile nello scacchiere d ...

La speranza, dopo aver spremuto 26 gol dal 36enne Quagliarella nel 2018-19, è poter rifondare attorno a Belotti, come ogni estate al centro del mercato. A proposito, ricordiamo bene quanto ne versò un ...

