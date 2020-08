Juventus-Lione, Capello: “Dybala azzardo inutile, Sarri aveva un’alternativa”. E su Higuain… (Di sabato 8 agosto 2020) "Dybala non andava rischiato".Queste le dichiarazioni di Fabio Capello. L'ex allenatore della Juventus - oggi opinionista a Sky Sport - è intervenuto nel post partita della gara tra i bianconeri e il Lione. Argomento centrale del dibattito da lui instaurato alcune delle scelte di formazione prese da Maurizio Sarri, non in linea con quella che, secondo l'ex centrocampista, doveva essere la chiave di lettura dell'importante match: “Io avrei messo Cuadrado nel tridente, la leggevo in un’altra maniera questa sfida. Pensavo che già dall’inizio mettesse il colombiano alto al posto di Bernardeschi e invece...".Juventus-Lione, CR7 è furibondo: la reazione dell’asso portoghese dopo l’eliminazione…Sbagliata ... Leggi su mediagol

