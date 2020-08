Juventus, esonerato Maurizio Sarri: c’è l’ufficialità (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus: il club ha deciso per la non permanenza del tecnico sulla panchina bianconera. Via al casting per il futuro esonerato Maurizio Sarri: bomba sganciata all’interno del quartier generale della Juventus. Il tecnico non guiderà più i bianconeri, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale della Champions League. Un amaro epilogo per l’ex-Chelsea e Napoli: Andrea Agnelli aveva annunciato decisioni importanti e queste sono arrivate praticamente dopo neanche 24 ore dall’uscita dalla Champions League contro il Lione. A Sarri non è bastato ottenere la vittoria del campionato, il nono consecutivo per i bianconeri: decisiva è stata ... Leggi su zon

