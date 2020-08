Juventus, Capello promuove Pirlo: “Ha idee di calcio avanzate, deve stare attento su una cosa” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha scelto di esonerare Maurizio Sarri, la causa scatenante è senz'altro stata l'eliminazione della Juventus dalla Champions League.Juventus, Pirlo lascia vuota la panchina dell’U23: c’è l’idea Grosso, a tallonarlo BarzagliI bianconeri hanno deciso di sostituire l'ex Chelsea e Napoli con Andrea Pirlo che era stato inizialmente scelto per la guida della panchina dell'U23. Sull'approdo in panchina dell'ex campione del mondo si è espresso così, Fabio Capello, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.Juventus, Paratici: “Pirlo una decisione juventina, un predestinato. Tutto sull’esonero di Sarri”"La presentazione in pompa magna poteva essere già un segnale. Ho ... Leggi su mediagol

