Il trucco dei trafficanti per mandarci i migranti: "Bucatevi il gommone" (Di sabato 8 agosto 2020) Fausto Biloslavo Una fonte a Tripoli: "Quando avvistano un aereo fingono di affondare per farsi salvare" «I trafficanti di uomini dicono ai migranti di bucare una parte del gommone quando li avvista un aereo così verranno sicuramente soccorsi» rivela una fonte del Giornale a Tripoli, in prima linea nella lotta all'immigrazione clandestina. Una nuova «tattica», decisamente pericolosa, che permette al gommone di rimanere a galla, ma allo stesso tempo costringe i soccorritori a intervenire il prima possibile. Un caso del genere è accaduto il 28 luglio con tanto di vergognoso rifiuto dei francesi di intervenire mollando come sempre la patata bollente alla Guardia costiera italiana. Il Giornale è in possesso di due fermi immagine di un video girato da un aereo di ... Leggi su ilgiornale

