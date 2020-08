"È il suo cadavere". Viviana, la terribile conferma: il dettaglio decisivo, disperso il figlio (Di sabato 8 agosto 2020) È arrivata la conferma che tutti aspettavano e temevano: il cadavere trovano nei boschi di Caronia È di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa lunedì con il figlio Gioele di 4 anni. Prima ancora che dal test del Dna, la certezza È arrivata con il ritrovamento della fede nuziale, ma purtroppo c'erano pochi dubbi: il marito aveva riconosciuto alcuni indumenti che la donna indossava il giorno della scomparsa, mentre il corpo era già in stato di decomposizione e preda degli animali selvatici. Una fine orrenda, su cui andrà fatta chiarezza, ma intanto resta da trovare il bambino: non sembra esserci nessuna pista nella zona in cui È stato rinvenuto il corpo della madre, ma le ricerche sono riprese con un ... Leggi su liberoquotidiano

