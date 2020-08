Il Buono, Il Brutto e il Cattivo: Recensione, Trama, Cast (Di sabato 8 agosto 2020) Nel 1966 è uscito il film Il Buono, Il Brutto e il Cattivo, diretto dal Regista Sergio Leone. Mentre infuria la guerra di Secessione, tre loschi figuri si danno battaglia per un tesoro nascosto in un cimitero. In Italia al Box Office Il Buono, il Brutto, il Cattivo ha incassato 39,7 mila euro. Leggi anche: Per qualche dollaro in più: Recensione, Trama Cast Il Buono, Il Brutto e il Cattivo: Film Con questo film Sergio Leone chiude la cosiddetta ‘trilogia del dollaro’ (dopo Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più). E porta così a compimento quella visione del cinema che aveva ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

