I focolai da vacanze all’estero spaventano l’Emilia-Romagna

BOLOGNA – Altro che badanti. I nuovi focolai che spaventano l'Emilia-Romagna sono quelli nati dai ragazzi di ritorno da vacanze all'estero, in particolare dalla Croazia e Corfù, ma anche dall'Albania. Al ritorno, contagiano diversi loro contatti dando luogo a focolai di una certa entità. Per la Regione è il momento di correre ai ripari.

