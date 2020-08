F1 GP 70° Anniversario, Giovinazzi: “Giornata difficile, il vento ha complicato le cose” (Di sabato 8 agosto 2020) Al termine delle Qualifiche del GP del 70° Anniversario della Formula 1 in quel di Silverstone, il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi ha parlato in seguito alla debacle della scuderia azzurra, che si è dovuta accontentare del 19° e del 20° posto. “E’ stata una giornata complicata per noi. Il vento ha reso le condizioni più difficili e nel finale ho perso aderenza. Mi auguro che domani riusciremo ad uscire al meglio da questa situazione, sarà necessaria una buona strategia“. Leggi su sportface

SkySportF1 : Ferrari, cosa cambia per i motori di Vettel e Leclerc al GP dei 70° anniversario F1. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - SkySportF1 : GP del 70° anniversario a Silverstone: le qualifiche in diretta alle 15 su @SkySport #F1, canale 207. Alle 12 le… - sportface2016 : #Formula1, le parole del pilota Antonio #Giovinazzi dopo le qualifiche del #GpSilverstone - ilavfd : RT @perchetendenza: 'Hulkenberg': Perché al Gran Premio del 70° Anniversario della F1 partirà dalla seconda fila dopo il terzo posto ottenu… -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario