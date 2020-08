Eliminazione in Champions fatale: la Juventus ha esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) La società aveva detto di voler prendere qualche giorno per la riflessione ma, in realtà, sono bastate meno di 24 ore: la Juventus dopo l'Eliminazione dalla Champions League ha deciso di esonerare il ... Leggi su globalist

thetrueshade : Congratulazioni al Lione per il passaggio del turno. Ma complimenti anche all’Inter per il raggiungimento dell’obie… - Gazzetta_it : La Juve ha deciso: #Sarri esonerato. Fatale l'eliminazione dalla Champions - GoalItalia : Non basta lo Scudetto: Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions ??? - fisco24_info : Juventus, Sarri esonerato : L'annuncio ufficiale all'indomani dell'eliminazione agli ottavi di Champions contro il… - 82Aimar : RT @gabrypo: L’eliminazione della Juventus dalla champions è come Pasqua: Praticamente accade ogni anno,ovviamente non sempre nelle stessa… -