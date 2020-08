Decreto Agosto: dal rinvio delle tasse alla rivalutazione del Sud (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo lunghe giornate di trattative, prende forma il nuovo Decreto Agosto. Dal rinvio delle tasse a un piano pensato ad hoc per il Sud Ancora alcuni giorni e il Decreto Agosto potrà dirsi completo. Dal rinvio delle tasse per gli autonomi per 2,2 miliardi a una dilatazione dei tempi per saldare i “vecchi conti da lockdown”. Interventi specifici per i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria, dal turismo al lavoro. Il piano proposto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, punta su un piano cashback, grazie ai pagamenti elettronici, con i quali si prevedono fino a 2mila € di incentivi. I provvedimenti contenuti nel nuovo Decreto Agosto ... Leggi su zon

