Champions League, le squadre qualificate ai quarti di finale: le migliori otto (Di sabato 8 agosto 2020) Da mercoledì 12 agosto a sabato 15 agosto si disputeranno i quattro match valevoli per i quarti di finale di Champions League 2019/2020. Chi si qualificherà per le semifinali, proseguendo il proprio percorso nella competizione? In attesa di scoprirlo insieme, ecco le otto squadre qualificate per i quarti di finale: LIPSIAATLETICO MADRIDATALANTAPSGMANCHESTER CITYLIONE Leggi su sportface

juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - SkySport : JUVENTUS – LIONE 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Depay (12’) ? rig. #Ronaldo (43’) ? #Ronaldo (60’) ? LIONE AI QUART… - OfficialSSLazio : ?? Quando è venerdì e i biancocelesti sono alla fase a gironi di Champions League... #FridayFeeling #UCL… - MorrisJC_ : ?? LIVE CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA vs NAPOLI me sto a caga sotto .... LIVE DEL MORRISSSOONNEE .. !giochiamo !sub… - livestreams_tv : RT @EPLfreelives: 'Champions League 2020' Chelsea vs Bayern Munich ao vivo ?? EN VIVO -