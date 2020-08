Cesano Maderno, incidente tra auto e moto: grave 32enne (Di sabato 8 agosto 2020) Cesano Maderno, Monza Brianza,, 8 agosto 2020 - Ennesimo incidente dove il motociclista viene sbalzato a terra a causa dell'urto e nell'impatto violento il 32enne ha avuto parecchi traumi. Infatti, le ... Leggi su ilgiorno

Il Cittadino di Monza e Brianza

Cesano Maderno (Monza Brianza), 8 agosto 2020 - Ennesimo incidente dove il motociclista viene sbalzato a terra a causa dell'urto e nell'impatto violento il 32enne ha avuto parecchi traumi. Infatti, le ...