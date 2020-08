Certezza Ronaldo, ma da solo non può fare miracoli (Di sabato 8 agosto 2020) Indomabile. Formidabile. Superlativo. Cristiano Ronaldo é un alieno che non si ferma mai. Che segna a raffica. Che continua a stupire anche quando la carta d’identità parla chiaro: a febbraio saranno 36 anni. Ma CR7 ignora l’aspetto anagrafico. Continua ad allenarsi, a giocare con la voglia e la fame di un ragazzino. La sua personale doppietta di ieri sera nella gara con il Lione non è bastata. Perchè la doppia sfida di Champions League premia i francesi, che in virtù della gara d’andata e del gol in trasferta, accedono ai quarti di finale. Al turno successivo ci sarà Rudi Garcia, l’allenatore dei violini ai tempi della Roma e non Maurizio Sarri. Per l’eliminazione dagli ottavi dalla Champions League di Cristiano Ronaldo bisogna risalire addirittura al 2010, ... Leggi su alfredopedulla

grimmas11 : @marco_rogerio_ Zidane è l'unico per cui si avrebbe la certezza di avere ancora Ronaldo. - Lorenzociminho : Come previsto. Ronaldo c’è stato (certezza) mentre la Juve non è andata neanche vicino ad esserci. È evidente che l… - andrea10850277 : @LeonettiFrank Franco Ronaldo è Ronaldo è una certezza sulla quale bisogna ripartire, i problemi sono altri. Adesso… - missfrancyfer : L’unica certezza, se già non ce l’avessimo avuta, indipendentemente da come finirà la partita, è lui. Cristiano Ronaldo. #JuveLione - _contrariato : Una Juve tenuta viva sempre e solo dal solito Ronaldo. #SarriOut è una certezza anche stasera. #JuveOL -