Calciomercato – L’Inter su Milenkovic della Fiorentina: è sfida al Milan (Di sabato 8 agosto 2020) Nikola Milenkovic nel mirino dell’Inter Oltre a Marash Kumbulla e a Jan Vertonghen, per la difesa l’Inter segue con molto interesse anche Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo, che piace anche al Milan, è entrato nei radar dei dirigenti nerazzurri che approfondiranno i discorsi con la viola nei prossimi giorni. “I contatti degli ultimi giorni hanno prodotto effetti concreti. Innanzitutto Marotta e Ausilio hanno espresso la volontà di approfondire il discorso in vista del previsto rinnovamento nel reparto difensivo. Com’è noto, agli occhi di Conte, sia Godin che Skriniar non hanno reso secondo le aspettative. Difficile che vadano via entrambi, ma i vertici interisti si stanno attrezzando per tutte le evenienze. Gli uomini di Zhang, ... Leggi su intermagazine

