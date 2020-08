Buon viaggio, Matteo Losa. Il guerriero in giallo (Di sabato 8 agosto 2020) Oggi è sabato, e come tutti i sabati, avrei dovuto scrivere un’intervista, che tra le altre cose era già pronta. O almeno le domande e le risposte erano state già organizzate, ma la vita è quella cosa che accade, mentre tu stai facendo altro. E così l’altro è stato quello che le mie orecchie non avrebbero mai voluto sentire, tra una stories di Instagram ed un post di Facebook, sono cominciati ad apparirmi nella timeline messaggi di cordoglio per la scomparsa di un amico. Mi sono dovuta fermare, mettermi a sedere, per accertarmi che quello che stavo leggendo fosse la verità, e quando ho capito che il guerriero in giallo aveva smesso di soffrire ho lasciato che le lacrime prendessero il sopravvento, prima piano, poi sempre più forte, quasi ad accompagnare la morte. Matteo ... Leggi su dilei

Viviamo in un'epoca in cui tutto, anche un buon film, è fruibile attraverso lo schermo di un computer. E nell'era in cui la tv viene sostituita dalle piattaforme streaming digitali e a pagamento, a ca ...

