Bonaccini parla da leader del Pd. E appoggia il Sì al referendum. Sconfessato Zingaretti sul taglio dei parlamentari. Ma sulle Regionali test nazionale il governatore frena (Di sabato 8 agosto 2020) Che il Pd non sia in forma smagliante è abbastanza evidente, tallonato nei sondaggi da FdI di Giorgia Meloni in forte ascesa a destra e alle prese con una maggioranza in permanente stato di agitazione con intese talvolta faticose da raggiungere, tanto da arrivare ad ipotizzare un rimpasto di governo “per rafforzare il profilo politico” dell’esecutivo (leggi ridimensionare Giuseppe Conte) in piena estate. E soprattutto con ben altre priorità nel Paese. Ma dalle parti del Nazareno si rendono perfettamente conto che fra un mese e mezzo il doppio appuntamento elezioni Regionali -referendum sul taglio dei parlamentari potrebbe seriamente dare uno scossone non indifferente. Ovviamente sia dentro che fuori il perimetro giallorosso. Che le Regionali siano da qualche anno, anche ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini parla Stefano Bonaccini parla da premier: "Sì al Mes. Immigrazione? Non si può accogliere chiunque" Liberoquotidiano.it "Scuola, trasporti in tilt? Non è colpa nostra"

di Davide Miserendino Sul tema del trasporto scolastico – un vero rebus, visto che a settembre autobus e corriere non potranno viaggiare a pieno carico – si può affermare, senza timor di smentita, che ...

DIETRO LE QUINTE/ “M5s, la scissione non è più un tabù e nel Pd Bonaccini avanza”

La maggioranza è attraversata da forti lotte intestine: M5s rischia la scissione, Zingaretti la segreteria, Delrio vuole fare il ministro Per la maggioranza di governo il rimpasto è un’opzione, o megl ...

