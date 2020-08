Benevento, la Sud festeggia la Serie A nel ricordo di Imbriani e Ciro Vigorito (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’hanno fatta, ma a “modo loro”. La festa della Curva Sud per la promozione della Strega in Serie A è arrivata ieri sera, a oltre un mese di distanza dalla vittoria del campionato cadetto. Allora, spiegarono i responsabili della fetta più calda del tifo beneventano, scendere in piazza non era possibile: per rispetto verso le vittime del Covid e le loro famiglie. Ieri, invece, una coreografia complessa e suggestiva è tornata a riportare luce al Ciro Vigorito. Due le gigantografie, quelle dei compianti Ciro Vigorito e Carmelo Imbriani. All’esterno dello stadio, a chiudere la serata, fuochi d’artificio, “torciate” e cori. In attesa di poter tornare finalmente al ... Leggi su anteprima24

La tifoseria della Curva Sud ha voluto festeggiare la promozione in Serie A del Benevento, a distanza di qualche giorno dagli altri eventi, e lo ha fatto dinanzi al luogo simbolo per eccellenza del ca ...

