Beirut, assalto ai ministeri: scontri e centinaia di feriti. Ucciso un agente (Di sabato 8 agosto 2020) Beirut, 8 ago. (Adnkronos/Dpa) - scontri e feriti a Beirut. I manifestanti libanesi, scesi in piazza per chiedere giustizia Il primo ministro libanese Hassan Diab ha puntato il dito contro la ''corruzione'' identificata come ''causa dell'esplosione'' che martedì ha colpito il porto di Beirut causando la morte di almeno 158 persone. Lo ha dichiarato lo stesso Diab in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv e annunciando l'intenzione di fissare ''un ultimatum di due mesi perché le forze politiche raggiungano un accordo''. Il premier libanese ha quindi annunciato che ''lunedì chiederò al Consiglio dei ministri di convocare elezioni anticipate''. Poco prima erano entrati in quello degli Esteri, dove hanno dato alle fiamme le fotografie del presidente libanese Michel ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : Beirut, scene di guerriglia in centro: ucciso un militare, assalto alle sedi dei ministeri - Agenzia_Italia : Beirut in rivolta, assalto ai ministeri - Agenzia_Ansa : Guerriglia in centro a #Beirut, ucciso un poliziotto, secondo #aljazeera. Feriti 109 manifestanti. Hezbollah tenta… - TV7Benevento : Beirut, assalto ai ministeri: scontri e centinaia di feriti. Ucciso un agente... - MarcoFIORelly : Beirut in rivolta, assalto ai ministeri -