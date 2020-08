Barcellona Napoli, il video su Netflix: "Fate questo miracolo" (Di sabato 8 agosto 2020) A poche ore da Barcellona Napoli il protagonista di Ultras, in un video su Netflix, chiede ai giocatori azzurri di fare 'O miracolo' contro i catalani. O Mohicano a poche ore da Barcellona Napoli chiede ai giocatori del Napoli di fare 'il miracolo' e battere i blaugrana di Messi. Netflix ha pubblicato un video di incoraggiamento per i partenopei con Aniello Arena protagonista del film Ultras. È Sandro, il capo del gruppo ultras napoletano degli Apache nel film Netflix Ultras, a lanciare il grido di battaglia che vuole spingere i giocatori azzurri verso 'O miracolo'. "La partita sarà tosta perché loro non solo giocano in casa ma hanno anche i ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : A poche ore da Barcellona-Napoli, ‘O Mohicano ha un messaggio molto importante da condividere. - SkySport : Barcellona-Napoli, le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: Barcellona-Napoli, dove vedere la partita in tv ? #BarcellonaNapoli Alle 21:00 Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL http… - Antonel57647553 : RT @perchetendenza: #NonSaraiMaiSolo: Per chi mostra tutto il proprio amore e sostegno al Napoli in vista della sfida contro il Barcellona… -