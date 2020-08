Barcellona-Napoli: Gattuso sogna l’impresa al Camp Nou (Di sabato 8 agosto 2020) È stata una stagione particolare. Delicata e problematica per tanti aspetti. L’ammutinamento, l’esonero di Carlo Ancelotti e poi la lunga sospensione per l’emergenza da Covid-19. L’approdo all’ombra del Vesuvio di Rino Gattuso ha scosso l’ambiente partenopeo, ha forgiato una nuova identità al Napoli, che ha trionfato in Coppa Italia nello scorso mese di giugno contro la Juventus dell’ex Maurizio Sarri. Questa sera c’è la gara di ritorno di Champions League con il Barcellona. Al San Paolo, prima della sospensione delle competizioni, la gara si concluse sul punteggio di 1-1, per effetto delle reti di Mertens e Griezmann. Il Napoli dovrà segnare al Camp Nou ma restare vigile ed attento a non subire gol. Servirà una ... Leggi su alfredopedulla

