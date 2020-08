Barça-Napoli, il retroscena e Lionel Messi: gli azzurri obbligati alla vittoria al Camp Nou (Di sabato 8 agosto 2020) Questa sera il Napoli scenderà in Campo contro il Barcellona di Lionel Messi. La squadra del fenomeno argentino non sta attraversando un bel momento, con i blaugrana che sperano nella vittoria della Champions League per risollevare una stagione, fino a questo momento , fallimentare. Il Campione argentino sarà in Campo per cercare di non far … L'articolo Barça-Napoli, il retroscena e Lionel Messi: gli azzurri obbligati alla vittoria al Camp Nou Leggi su dailynews24

Sodiriga : @Zlatan_Ibile Barca 3 Napoli 1 Messi to score 2 goals - sayHuncho2 : @Zlatan_Ibile Napoli Barca 2-1 correct score - marcoferrettix : @bjt2marco @Ruttosporc Sono tifoso dell' inter e stasera seguirò il Napoli (provo reale stima per Gattuso sebbene a… - ilehleo3 : @Zlatan_Ibile Barca 4 and Napoli 1 Messi to score 2 and riqui puig with an assist - bamigbolaafola3 : @Zlatan_Ibile Barca 1 - Napoli 2. Napoli to qualify on away goals???? -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Napoli