Bar e ristoranti senza personale. “Colpa di bonus e reddito di cittadinanza” (Di sabato 8 agosto 2020) Tra reddito di cittadinanza e bonus, molti giovani preferiscono stare a casa. “Siamo nel momento clou di una stagione già di per sé molto complicata e si è aggiunto un problema gravoso. La difficoltà a reperire personale. In tanti vengono a fare il colloquio e poi ci rispondono che preferiscono rimanersene a casa, coperti da reddito di cittadinanza, bonus o altre forme di sostegno”. L’allarme è del presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio. Mancano tre lavoratori su 10 “Molti colleghi, ma il problema riguarda anche le attività di ristorazione, stanno continuando a segnalare alla nostra segreteria, ma anche a me personalmente – racconta – la difficoltà a reperire ... Leggi su secoloditalia

Il primo comitato è nato in pieno lockdown, si chiama Eolie 20-30, e ha già valutato l'ipotesi di chiedere un risarcimento dei danni allo Stato. Sono albergatori e ristoratori delle isole Eolie, meta ...

Dai contributi per le attività commerciali nelle città d'arte allo stop all'Imu per strutture ricettive, cinema e teatri, al sostegno ai lavoratori dipendenti, precari e stagionali: è un «intervento i ...

