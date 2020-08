“Aegades” rimossa la misura interdittiva per Gaetano Surano (Di sabato 8 agosto 2020) Si allenta la posizione di Gaetano Surano un’ altro degli indagati dell’operazione “Aegades” che ha sconvolto l’isola di Favignana con l’arresto del Sindaco Pagoto, poi dimesso e di altre 23 persone. Già subito dopo i primi interrogatori all’ex vicesindaco Bevilacqua il suo capo di imputazione era stato trasformato in un semplice abuso d’ufficio. Il capitolo... L'articolo “Aegades” rimossa la misura interdittiva per Gaetano Surano puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

