Abbiati: “Donnarumma potrebbe restare a vita al Milan. E’ tra i più forti al mondo” (Di sabato 8 agosto 2020) Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su Gianluigi Donnarumma: “Deve diventare il Ronaldo dei portieri. Ovvero un professionista al cento per cento che cura dal primo all’ultimo dettaglio. Ora come ora per me è tra i primi tre al mondo”. L’ex estremo difensore dei rossoneri ha parlato anche del futuro del classe 1999: “Lo avevo già auspicato in passato e lo ripeto: Gigio potrebbe anche restare in rossonero a vita. L’unico dubbio che mi pongo è che arrivi un giorno in cui si sofferma a riflettere più del solito e dice: vorrei alzare quel trofeo. L’importante è che non rischi di andare via a zero: quello proprio non lo ... Leggi su alfredopedulla

